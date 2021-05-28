В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом на ЧМ
В Генпрокуратуре республики отметили, что подобное надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.
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После инцидента с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против мэра латвийской столицы Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности", — указано в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что подобное надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.
Напомним, 24 мая мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис и глава МИД республики Эдгар Ринкевич на чемпионате мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Позже мэр Риги заявил, что не может просто молчать и таким образом рижская Дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию.
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