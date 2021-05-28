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"Ювентус" объявил о назначении Аллегри главным тренером

28 мая, 13:24
<p>Фото © Juventus</p>

Фото © Juventus

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри назначен главным тренером туринского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Стоит отметить, что для него это уже второе пришествие на пост рулевого "Юве": до этого он руководил командой с 2014 по 2019 год. За это время туринцы сумели пять раз выиграть чемпионат Италии, а также два раза доходили до финала Лиги чемпионов. По данным СМИ, его зарплата может составить 9 миллионов евро в год, а руководство клуба подписало контракт до 2025 года.

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Ранее стало известно, что Андреа Пирло, который руководил командой в прошлом сезоне, покинул свой пост.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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