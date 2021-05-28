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В Химках водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на электросамокате, сдав назад

За рулём автомобиля находился 32-летний Давид Ч. По данным Лайфа, он нарушал ПДД всего четыре раза.

28 мая, 13:53

В Химках внедорожник насмерть сбил мужчину на самокате. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Химках внедорожник, сдавая назад, насмерть сбил мужчину на электросамокате. Лайф публикует видео с места происшествия. На кадрах видно, что машина выезжала на проезжую часть. Вероятно, в момент столкновения погибший проезжал по тротуару.

Инцидент произошёл на улице Некрасова. Как стало известно Лайфу, за рулём автомобиля находился 32-летний Давид Ч. По нашим данным, он всего четыре раза нарушал правила дорожного движения. Так, дважды его привлекали за управление транспортом при наличии неисправностей, а один раз — за нарушение требований к перевозке детей. Кроме того, один из штрафов мужчина получил, когда не находился за рулём автомобиля.

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Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о личности погибшего пока нет — при себе у мужчины не было документов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, на скорости мчавшую по тротуару. На место происшествия, по словам очевидцев, приезжала машина реанимации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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