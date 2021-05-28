Боевая бабушка ворвалась в прямой эфир омского ТВ, и журналистке пришлось спасаться бегством

Журналистка Анна Кокорина вела прямой эфир для 12-го канала из Саргатского района города Омска, когда на неё было совершено нападение. Преступницей оказалась... местная бабушка, которая явно была не в восторге от гостей района. Когда корреспондентка готовилась к включению на тему модернизации медицины в городе, старушка уже гуляла на площади, с интересом разглядывая съёмочную группу.

Когда мы готовились к включению, она гуляла по площади, а увидев нас, подошла. Эфир уже начался, бабушка остановилась возле нашего оператора Павла Манжоса и какое-то время просто наблюдала. Я краем глаза следила за ней. Решила, что это местная жительница, которая, возможно, хотела рассказать о своей проблеме Анна Кокорина Для портала NGS55.RU

Уже скоро бабушка начала что-то бормотать себе под нос и, видимо, тогда и решила прервать эфир. Вот как это увидели зрители телеканала.

Кадры из видео © Instagram/12kanalomsk

Начала хулиганка элегантного возраста с того, что выгнала корреспондентку из кадра с её же прямого эфира, но дальше — больше. На кадрах видно, как старушка заставила Анну буквально бегать по площади, уворачиваясь от сумки напавшей. Благо удалось обойтись без увечий — представители 12-го канала собрали вещи и побыстрее уехали, чтобы ещё больше не злить старушку. Как журналистка призналась порталу NGS55.RU, к ситуации она отнеслась с юмором.

Кадры из видео © Instagram/12kanalomsk

А вот нарушительнице спокойствия было совсем не до смеха. Агрессивная старушка ещё долго не могла успокоиться и после журналистки переключилась на автомобилистов, которым не повезло припарковаться на площади в тот момент.