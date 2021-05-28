Боевая бабушка ворвалась в прямой эфир омского ТВ, и журналистке пришлось спасаться бегством
Профессия журналиста полна опасностей, даже если ты не работаешь в горячих точках. Это на собственной шкуре проверила корреспондентка омского телеканала.
Кадры из видео © Instagram / 12kanalomsk
Журналистка Анна Кокорина вела прямой эфир для 12-го канала из Саргатского района города Омска, когда на неё было совершено нападение. Преступницей оказалась... местная бабушка, которая явно была не в восторге от гостей района. Когда корреспондентка готовилась к включению на тему модернизации медицины в городе, старушка уже гуляла на площади, с интересом разглядывая съёмочную группу.
Когда мы готовились к включению, она гуляла по площади, а увидев нас, подошла. Эфир уже начался, бабушка остановилась возле нашего оператора Павла Манжоса и какое-то время просто наблюдала. Я краем глаза следила за ней. Решила, что это местная жительница, которая, возможно, хотела рассказать о своей проблеме
Уже скоро бабушка начала что-то бормотать себе под нос и, видимо, тогда и решила прервать эфир. Вот как это увидели зрители телеканала.
Начала хулиганка элегантного возраста с того, что выгнала корреспондентку из кадра с её же прямого эфира, но дальше — больше. На кадрах видно, как старушка заставила Анну буквально бегать по площади, уворачиваясь от сумки напавшей. Благо удалось обойтись без увечий — представители 12-го канала собрали вещи и побыстрее уехали, чтобы ещё больше не злить старушку. Как журналистка призналась порталу NGS55.RU, к ситуации она отнеслась с юмором.
А вот нарушительнице спокойствия было совсем не до смеха. Агрессивная старушка ещё долго не могла успокоиться и после журналистки переключилась на автомобилистов, которым не повезло припарковаться на площади в тот момент.
Потом на неё жаловались и водители машин, которые были припаркованы на площади. Говорили, что бабушка стучала по капотам, ругалась и требовала, чтобы уезжали
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