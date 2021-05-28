Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова"

Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был боевиком неонацистского батальона "Азов" на Украине, из-за чего и находился в международном розыске. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения блогера.

"Господин Протасевич действительно блогер, но до этого он был боевиком на Украине, воевал в батальоне "Азов", в неонацистских и крайне правых группировках. Я думаю, это была причина, по которой белорусские власти запросили международный ордер на его арест. Он есть в списках людей в международном розыске", — сказал Полянский.