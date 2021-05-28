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Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова"

Ранее сообщалось, что в ЛНР возбудили уголовное дело против блогера за участие в войне в Донбассе. В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений.

28 мая, 14:01
<p>Роман Протасевич. Фото © <a href="http://gplnr.su/novosti-i-sobytiya/5831-generalnaja-prokuratura-lnr-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-protasevicha-r-d.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральная прокуратура ЛНР</a></p>

Роман Протасевич. Фото © Генеральная прокуратура ЛНР

Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был боевиком неонацистского батальона "Азов" на Украине, из-за чего и находился в международном розыске. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения блогера.

"Господин Протасевич действительно блогер, но до этого он был боевиком на Украине, воевал в батальоне "Азов", в неонацистских и крайне правых группировках. Я думаю, это была причина, по которой белорусские власти запросили международный ордер на его арест. Он есть в списках людей в международном розыске", — сказал Полянский.

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"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе

Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР возбудили уголовное дело против блогера за участие в войне в Донбассе. В республике Протасевича обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений, которые повлекли гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске

Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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