Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова"
Ранее сообщалось, что в ЛНР возбудили уголовное дело против блогера за участие в войне в Донбассе. В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений.
Роман Протасевич. Фото © Генеральная прокуратура ЛНР
Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич был боевиком неонацистского батальона "Азов" на Украине, из-за чего и находился в международном розыске. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения блогера.
"Господин Протасевич действительно блогер, но до этого он был боевиком на Украине, воевал в батальоне "Азов", в неонацистских и крайне правых группировках. Я думаю, это была причина, по которой белорусские власти запросили международный ордер на его арест. Он есть в списках людей в международном розыске", — сказал Полянский.
"Он был с нами в Широкино, получил ранения": Основатель "Азова" рассказал, как Протасевич "воевал" за Украину в Донбассе
Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР возбудили уголовное дело против блогера за участие в войне в Донбассе. В республике Протасевича обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений, которые повлекли гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
Лента новостей
"Запад заранее назначил виновных": Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Россия не была в курсе вынужденной посадки самолёта Ryanair
сегодня в 13:59
В Химках водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на электросамокате, сдав назад
сегодня в 13:53
Назван срок начала приёма заявлений на выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка-школьника
сегодня в 13:35
Комментариев: 0