В Минздраве заявили о безопасности "Спутника V" для беременных

Данные о безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных уже получены, вносятся соответствующие изменения в инструкцию по применению. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА "Новости".

"Данные по безопасности для беременных уже получены", — сказал глава Минздрава.

Министр также сообщил, что клинические испытания применения препарата в рамках вакцинации несовершеннолетних займут до четырёх месяцев, соответствующие протоколы исследования уже разработаны.