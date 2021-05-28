В Минздраве заявили о безопасности "Спутника V" для беременных
Клинические исследования вакцинации несовершеннолетних займут до четырёх месяцев, сообщил глава ведомства. Соответствующие протоколы уже разработаны.
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Данные о безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных уже получены, вносятся соответствующие изменения в инструкцию по применению. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА "Новости".
"Данные по безопасности для беременных уже получены", — сказал глава Минздрава.
Министр также сообщил, что клинические испытания применения препарата в рамках вакцинации несовершеннолетних займут до четырёх месяцев, соответствующие протоколы исследования уже разработаны.
Ранее Лайф рассказывал, что РФПИ и ЮНИСЕФ заключили соглашение о поставках 220 миллионов доз "Спутника V". Необходима регистрация вакцины ВОЗ, чтобы организация рекомендовала её для закупки в условиях чрезвычайных ситуаций.
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