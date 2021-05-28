Актриса фильмов "Техасская резня бензопилой" и "Любовь и монстры" трагически скончалась в 30 лет

В Москве вся наша выборгская компашка договорилась громыхнуть на премьере "Любовь и монстры", но Лорина не смогла — двустороннее воспаление лёгких, больница. Когда группа вышла на сцену, я позвонил ей видеовызовом и увидел ревущую Лорину в больничной кровати, перевёл камеру на сцену, и Лорина видела и слышала всё-всё, что происходит. Группа подбегала, махала ей руками и кричала слова поддержки, "Октябрь" хлопал. Потом она написала, что это был настоящий праздник и она почувствовала себя стоящей на сцене. Вот утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина

Геннадий Авраменко