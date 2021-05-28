Актриса фильмов "Техасская резня бензопилой" и "Любовь и монстры" трагически скончалась в 30 лет
Артистка говорила на нескольких языках, что позволяло ей сотрудничать с режиссёрами из разных стран, и была вокалисткой в группе. У девушки было полно планов, но её жизнь оборвала болезнь.
Болгарская актриса Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет, не пережив двустороннее воспаление лёгких. О трагической гибели девушки рассказал в "Фейсбуке" её друг — фотограф Геннадий Авраменко. По словам мужчины, он познакомился с артисткой в декабре, когда она приехала в Выборг в составе съёмочной группы фильма "Любовь и монстры", в котором удостоилась главной роли.
В Москве вся наша выборгская компашка договорилась громыхнуть на премьере "Любовь и монстры", но Лорина не смогла — двустороннее воспаление лёгких, больница. Когда группа вышла на сцену, я позвонил ей видеовызовом и увидел ревущую Лорину в больничной кровати, перевёл камеру на сцену, и Лорина видела и слышала всё-всё, что происходит. Группа подбегала, махала ей руками и кричала слова поддержки, "Октябрь" хлопал. Потом она написала, что это был настоящий праздник и она почувствовала себя стоящей на сцене. Вот утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина
Лорина снялась не только в российской комедии, за спиной у неё роли и в американских фильмах ужасов. Она в том числе сыграла в ленте "Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо" (2017 год) и "Doom: Аннигиляция" (2019 год). Кроме того, девушка была вокалисткой группы Ross'n Lorina.
Фото © Instagram / lorina_kamburova, rossnlorina
В своей видеовизитке на "Ютубе" Лорина рассказывала на русском с лёгким акцентом и обезоруживающей улыбкой, что родилась в 1991 году в городе Варна, Болгария. В 2014-м Лорина окончила Национальную академию театрального и киноискусства в Софии. "Самым большим вызовом в моём призвании быть актрисой является возможность играть роли на различных языках", — отмечала темноволосая красавица, которая согласилась побрить голову ради дипломного спектакля, где должна была исполнить роль мальчика. Где пройдёт прощание с актрисой, пока не известно.
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