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В Мытищах разбился один из старейших байкеров России — видео с последними секундами жизни

Мотоциклист имел стаж вождения продолжительностью не в один десяток лет. Смерть нашла его на дороге в подмосковных Мытищах.

25 мая, 12:23

Скриншот © Telegram / LIFE SHOT. Фото © VK / "Мото Мытищи"

На видео попала гибель одного из старейших байкеров России — 83-летнего Валерия Ивашкина по прозвищу Дед. Мотоциклист собирался перестроиться, и в какой-то момент его подрезал водитель белой легковушки, который должен был повернуть вправо, но поехал влево, пересекая сплошную, пишет телеграм-канал LIFE SHOT.

Видео © Telegram / LIFE SHOT

В итоге байкер столкнулся с чёрным авто "Ауди" и его отбросило в сторону отбойника. Удар оказался настолько сильным, что шансов выжить у Валерия не осталось. Он водил мотоцикл, наслаждаясь духом свободы, с 1952 года. А последние 40 лет его верным железным конём была красная "Ява". В ВК-сообществе "Мото Мытищи" сообщили, что прощание с легендой пройдёт 26 мая у Мытищинского морга.

Скриншот © Telegram / LIFE SHOT. Фото © VK / "Мото Мытищи"

Скриншот © Telegram / LIFE SHOT. Фото © VK / "Мото Мытищи"

Сегодня уехал в вечный сезон Ивашкин Валерий Дмитриевич, известный как Дед. Последние 40 лет ездил на красной "Яве", жил — на Новомытищинском, за рулём мотоцикла — с 13 лет

Запись в группе "Мото Мытищи" в ВК

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Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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