В Мытищах разбился один из старейших байкеров России — видео с последними секундами жизни

На видео попала гибель одного из старейших байкеров России — 83-летнего Валерия Ивашкина по прозвищу Дед. Мотоциклист собирался перестроиться, и в какой-то момент его подрезал водитель белой легковушки, который должен был повернуть вправо, но поехал влево, пересекая сплошную, пишет телеграм-канал LIFE SHOT .

В итоге байкер столкнулся с чёрным авто "Ауди" и его отбросило в сторону отбойника. Удар оказался настолько сильным, что шансов выжить у Валерия не осталось. Он водил мотоцикл, наслаждаясь духом свободы, с 1952 года. А последние 40 лет его верным железным конём была красная "Ява". В ВК-сообществе "Мото Мытищи" сообщили, что прощание с легендой пройдёт 26 мая у Мытищинского морга.