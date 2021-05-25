Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью
Девочки решили, что им будет лучше в воспитательном учреждении, чем дома у родственников.
В городе Бикине, что в Хабаровском крае, жила семья, в которой было десять детей: девять девочек и один мальчик. И в феврале 2021-го в ней случилось страшное горе — умерла от рака мама. А отец, который занимался рукоприкладством, избивая и жену, и детей, попал в СИЗО.
Заботу о детях решила взять на себя их тётя, и восемь ребят оказались под её опекой — две старшие девочки уже жили своей жизнью. Но без проблем не обошлось. Весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца, однако распоряжаться деньгами пришлось не совсем так, как хотелось. Им пришлось обеспечивать всю очень большую семью — у их тёти было ещё пять своих детей, пишет телеграм-канал Amur Mash.
Девочкам такой расклад не понравился, и, забрав трёх сестрёнок, они перебрались в местный детский дом. А тётя стала пытаться наладить с ними отношения. По её словам, у детей было всё хорошо: они не голодали, пользовались смартфонами, посвящали время занятиям спортом. Женщина считает, что племянницы могли так поступить, чтобы 17-летняя сестра девочек в скором времени стала их опекуном.
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