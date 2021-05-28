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"Замочили на всю катушку": Лукашенко считает несправедливыми ограничения полётов Belavia после инцидента с Ryanair

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса эта авиакомпания помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов.

28 мая, 16:09
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65699/photos/65763" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Лукашенко считает несправедливыми санкции к Belavia после инцидента с Ryanair. Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому коллеге Владимиру Путину, что авиакомпанию Belavia ("Белавиа") "замочили на всю катушку", закрыв для неё воздушное пространство в ряде европейских стран. По словам политика, белорусский перевозчик не имел никакого отношения к ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске.

"Какое "Белавиа" имеет отношение к этому самолёту? Упрекают военных, что мы его посадили. "Белавиа" при чём? Замочили "Белавию" на полную катушку", — возмутился Лукашенко в преддверии переговоров с Путиным в Сочи.

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Он напомнил, что во время пандемии коронавируса "Белавиа" помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов, и в Европе были благодарны этой авиакомпании.

"За что сейчас наказали трудовой коллектив "Белавиа"? Вот их лицо", — добавил белорусский президент.

Ранее стало известно, что Лукашенко захватил на встречу с Путиным некие документы, проливающие свет на обстоятельства экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. По словам политика, эти улики доказывают, что за скандалом якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.

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Из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

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Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин, который сегодня прилетел в Минск с двухдневным визитом, выступил за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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