Лукашенко считает несправедливыми санкции к Belavia после инцидента с Ryanair. Видео © LIFE

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому коллеге Владимиру Путину, что авиакомпанию Belavia ("Белавиа") "замочили на всю катушку", закрыв для неё воздушное пространство в ряде европейских стран. По словам политика, белорусский перевозчик не имел никакого отношения к ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске.

"Какое "Белавиа" имеет отношение к этому самолёту? Упрекают военных, что мы его посадили. "Белавиа" при чём? Замочили "Белавию" на полную катушку", — возмутился Лукашенко в преддверии переговоров с Путиным в Сочи.

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса "Белавиа" помогла тысячам иностранцев вернуться домой, вывозя их с курортов, и в Европе были благодарны этой авиакомпании.

"За что сейчас наказали трудовой коллектив "Белавиа"? Вот их лицо", — добавил белорусский президент.