Вылет откладывается: Швеция и Канада синхронно победили соперников на ЧМ по хоккею
Обе сборные продолжают иметь неплохие шансы на попадание в плей-офф.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Сборные Швеции и Канады обыграли своих соперников на ЧМ по хоккею в Риге. Скандинавы были сильнее Великобритании, а "кленовые листья" переиграли Казахстан.
Поклонникам обоих грандов пришлось изрядно понервничать. Шведы первыми пропустили, а Канада по ходу матча разбазарила преимущество в две шайбы. Однако и те и другие сумели собраться и переиграть менее мастеровитых соперников.
Добавим, что благодаря этой победе сборная Швеции сумела взлететь с последнего на четвёртое место в таблице группы А. Канада же пока остаётся за бортом плей-офф, имея в активе шесть очков.
Комментариев: 0