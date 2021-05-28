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Вылет откладывается: Швеция и Канада синхронно победили соперников на ЧМ по хоккею

Обе сборные продолжают иметь неплохие шансы на попадание в плей-офф.

28 мая, 15:51
<p>Фото © ТАСС / Наталья Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталья Федосенко

Сборные Швеции и Канады обыграли своих соперников на ЧМ по хоккею в Риге. Скандинавы были сильнее Великобритании, а "кленовые листья" переиграли Казахстан.

Поклонникам обоих грандов пришлось изрядно понервничать. Шведы первыми пропустили, а Канада по ходу матча разбазарила преимущество в две шайбы. Однако и те и другие сумели собраться и переиграть менее мастеровитых соперников.

Добавим, что благодаря этой победе сборная Швеции сумела взлететь с последнего на четвёртое место в таблице группы А. Канада же пока остаётся за бортом плей-офф, имея в активе шесть очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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