Сборные Швеции и Канады обыграли своих соперников на ЧМ по хоккею в Риге. Скандинавы были сильнее Великобритании, а "кленовые листья" переиграли Казахстан.

Поклонникам обоих грандов пришлось изрядно понервничать. Шведы первыми пропустили, а Канада по ходу матча разбазарила преимущество в две шайбы. Однако и те и другие сумели собраться и переиграть менее мастеровитых соперников.