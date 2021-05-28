"Я покажу вам документы": Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года
Белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.
Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются раскачать до уровня августа прошлого года.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко захватил на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным документы, проливающие свет на обстоятельства экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Об этом объявил сам политик перед началом переговоров в Сочи. По словам Лукашенко, за этими событиями скрывается попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года, когда по Белоруссии прокатились массовые акции протеста.
"Я покажу вам некоторые документы, и вы поймёте, что там происходит и происходило. Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", — заявил белорусский президент.
Путин в свою очередь напомнил, что после принудительной посадки самолёта президента Боливии Эво Моралеса в июле 2013 года со стороны Запада не последовало реакции. Речь идёт о случае, когда ряд европейских стран отозвал выданное "борту № 1" разрешение на пересечение своего воздушного пространства из-за подозрений, что среди пассажиров мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Самолёту пришлось садиться в Вене, где его досмотрели спецслужбы.
"Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из самолёта — и ничего, тишина", — указал российский лидер.
Из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин, который сегодня прилетел в Минск с двухдневным визитом, выступил за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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