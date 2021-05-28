Лайф узнал подробности отдыха семьи, где приёмная мать-тиранша избивала и связывала умственно отсталых детей

Лайф узнал о семье, где приёмная мать-тиранша избивала и связывала умственно отсталых детей. Видео © LIFE

Жительница Москвы Надежда М. связывала приёмных дочерей-близняшек якобы из-за того, что они могли навредить себе, поскольку у них задержка развития. Так, одна из девочек постоянно расковыривает уже зажившие раны, которые постепенно превращаются в синяки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, что на видео из санатория, снятого сотрудницами учреждения, девочки лежат в кроватях в номере без присутствия взрослых. При этом у одной из них связаны руки. Сама малышка объясняет это тем, что наносит себе увечья, поэтому её и ограничили в движении. А мама, по словам сестёр, должна скоро прийти. Как стало известно Лайфу, девочки находились в номере одни, так как Надежда в этот момент была на обеде с сыном и мужем своей сестры, который отправился с родственницей вместо супруга. Женщина оставляла дочерей на время дневного сна ежедневно примерно на полтора часа.

Стоит уточнить, что в санаторий москвичка с детьми поехала после того, как её младшему сыну дали путёвку, а поездку девочек полностью обеспечила семья. Надежда жила в номере с близняшками, в то время как мальчик делил жильё этажом выше со своим дядей.

Говоря о ранах девочек, женщина рассказала, что обращалась с приёмными дочерьми к дерматологу, малышки проходили лечение, однако продолжают расковыривать травмы. Кроме того, в беседе с правоохранителями она отметила, что близняшки страдают клептоманией. Москвичка не понимает, почему младший сын сказал про "мамин секрет", по её предположениям, на ребёнка надавили.

Источник Лайфа также уточнил, что девочки рассказали о том, как к ним относились приёмные родители. Близняшки отметили, что их таскали за волосы. А когда одна из них увидела мать, то стала кричать, чтобы та её не била и не связывала руки.

В данный момент Департамент труда и социальной защиты Москвы вынес распоряжение о временном отстранении семейной пары от исполнения обязанностей приёмных родителей.