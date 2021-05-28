Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже проверят на вменяемость
Психиатрическую экспертизу проведут в Курске, куда уже отправили злоумышленника. Заседание суда по продлению меры пресечения проходит без него.
Фото © Соцсети
Уроженца Луганска, которого обвиняют в жестокой расправе над учительницей в Воронеже, проверят на вменяемость. Об этом сообщает портал "Вести Воронеж".
Отмечается, что психиатрическую экспертизу будут проводить в Курске, куда мужчину уже отправили. Ранее о намерениях провести проверку не сообщалось. Заседание по продлению меры пресечения прошло без злоумышленника.
Напомним, жестокое преступление было совершено вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. Во время нападения она разговаривала по телефону и успела прокричать, что её убивают. По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, а спустя неделю поисков убийцу задержали, после чего арестовали.
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