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Обвиняемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже проверят на вменяемость

Психиатрическую экспертизу проведут в Курске, куда уже отправили злоумышленника. Заседание суда по продлению меры пресечения проходит без него.

28 мая, 15:37
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Уроженца Луганска, которого обвиняют в жестокой расправе над учительницей в Воронеже, проверят на вменяемость. Об этом сообщает портал "Вести Воронеж".

Отмечается, что психиатрическую экспертизу будут проводить в Курске, куда мужчину уже отправили. Ранее о намерениях провести проверку не сообщалось. Заседание по продлению меры пресечения прошло без злоумышленника.

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Напомним, жестокое преступление было совершено вечером 2 февраля: учительницу зарезали прямо на улице. Во время нападения она разговаривала по телефону и успела прокричать, что её убивают. По данным источника Лайфа, женщина получила около 13 ножевых ранений. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, а спустя неделю поисков убийцу задержали, после чего арестовали.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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