Названы страны, которые пострадают от запрета полётов над Белоруссией

Прибалтика станет одним из регионов Европы, который сильнее других пострадает от запрета полётов над территорией Белоруссии. Таким мнением с телеканалом "Звезда" поделился заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

Большая часть Европы так или иначе "завязана" на Белоруссии, пояснил Попов. Особенно сильно это проявилось во время ковидных ограничений, когда многие страны вообще не имели собственного авиасообщения и приходилось "подключать" республику.

"Сегодня, если поменять этот отработанный маршрут, ущерб понесут многие, особенно прибалтийские государства — Литва, Латвия, Эстония. Они будут подвержены "наказанию за непослушание", как они говорят", — объяснил военный.

Как объяснил Попов, отмена рейсов, маршрут которых пролегал над территорией Белоруссии, увеличит длительность авиаполётов и нанесёт финансовый ущерб компаниям. Но сама республика, как и Россия, существенно не пострадает.