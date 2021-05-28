Названы страны, которые пострадают от запрета полётов над Белоруссией
Россия не понесёт серьёзного финансового ущерба от новых мер, принятых в Евросоюзе, уверен заслуженный военный лётчик Владимир Попов.
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Прибалтика станет одним из регионов Европы, который сильнее других пострадает от запрета полётов над территорией Белоруссии. Таким мнением с телеканалом "Звезда" поделился заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Большая часть Европы так или иначе "завязана" на Белоруссии, пояснил Попов. Особенно сильно это проявилось во время ковидных ограничений, когда многие страны вообще не имели собственного авиасообщения и приходилось "подключать" республику.
"Сегодня, если поменять этот отработанный маршрут, ущерб понесут многие, особенно прибалтийские государства — Литва, Латвия, Эстония. Они будут подвержены "наказанию за непослушание", как они говорят", — объяснил военный.
Как объяснил Попов, отмена рейсов, маршрут которых пролегал над территорией Белоруссии, увеличит длительность авиаполётов и нанесёт финансовый ущерб компаниям. Но сама республика, как и Россия, существенно не пострадает.
"Больших потерь Россия не понесёт — как туристическая отрасль. Мы-то не отказываемся от работы с Белоруссией. И как летали, так и будем осуществлять полёты. Белоруссия тоже выкрутится — будет иметь свою прибыль в любом случае, работая с Россией. А вопросы полёта в Европу, я полагаю, были разовыми. Поэтому большого подрыва экономике они не нанесут", — успокоил Попов.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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