Стало известно имя первой женщины – командира МКС из Европы
Отмечается, что к космической станции итальянка вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом полетит на корабле Crew Dragon компании SpaceX в 2022 году.
Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти. Фото © ТАСС / Zuma
Командиром Международной космической станции (МКС) впервые станет женщина из Европы. Как сообщается на сайте Европейского космического агентства, итальянский астронавт Саманта Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС.
"Я с гордостью принимаю своё назначение на пост командира. С нетерпением жду возможности применить накопленный в космосе и на Земле опыт во главе с очень талантливой командой на орбите", — прокомментировала Кристофоретти свою новую должность.
Отмечается, что к космической станции итальянка вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом полетит на корабле Crew Dragon компании SpaceX в 2022 году. Для Кристофоретти предстоящая экспедиция на МКС станет второй по счёту.
Таким образом, итальянка станет пятым в истории командиром МКС из Европы. Ранее женщины уже становились командирами на космической станции, но среди них были только американки. Например, Пегги Уитсон вообще дважды занимала этот солидный пост.
Ранее стало известно, что Россия намерена выйти из проекта МКС до 2025 года. В "Роскосмосе" добавили, что само решение о прекращении полётов российских космонавтов на МКС будет приниматься не раньше чем через несколько лет.
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