Стало известно имя первой женщины – командира МКС из Европы

Командиром Международной космической станции (МКС) впервые станет женщина из Европы. Как сообщается на сайте Европейского космического агентства, итальянский астронавт Саманта Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС.

"Я с гордостью принимаю своё назначение на пост командира. С нетерпением жду возможности применить накопленный в космосе и на Земле опыт во главе с очень талантливой командой на орбите", — прокомментировала Кристофоретти свою новую должность.

Отмечается, что к космической станции итальянка вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом полетит на корабле Crew Dragon компании SpaceX в 2022 году. Для Кристофоретти предстоящая экспедиция на МКС станет второй по счёту.

Таким образом, итальянка станет пятым в истории командиром МКС из Европы. Ранее женщины уже становились командирами на космической станции, но среди них были только американки. Например, Пегги Уитсон вообще дважды занимала этот солидный пост.