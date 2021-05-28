Непризнание Соединёнными Штатами позиции Москвы по принадлежности России залива Петра Великого в Приморье противоречит действительности и является желанием "подкачать" свои переговорные позиции перед встречей президентов США и России в Женеве. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Климов.

"Это не соответствует ни действительности, ни международному праву, ни объективной реальности. Понятное дело, почему их интересует залив Петра Великого. Это связанно в том числе с нахождением там нашего Тихоокеанского флота. И в принципе логика в действиях США понятна. Только эта логика прямо противоречит нашим национальным интересам. И в этом смысле Россия будет строго реализовывать положение конституции нашей страны", — заявил Климов.

По его словам, крайне маловероятно открытое столкновение между Москвой и Вашингтоном. Подобные ситуации необходимы для "подкачивания" переговорной позиции на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Об этом и будут говорить наши лидеры в Женеве. То, что сегодня эта тема прозвучала, я думаю, что американцы пытаются свои переговорные позиции подкачать такими историями. Чтобы было, о чём разговаривать. Неспроста такие штуки вылезают сегодня", — подытожил свои рассуждения сенатор.