"Выглядит бодрой и здоровой": Адвокат посетил задержанную в Минске россиянку Сапегу
Девушка надеется на скорейшее разрешение ситуации, с её слов, физическое насилие к ней не применяли, указал юрист.
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Задержанная в Минске россиянка София Сапега выглядит здоровой и бодрой, со слов девушки, к ней не применялось физическое насилие. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Филанович.
Он посетил россиянку и рассказал, что она не теряет бодрость духа. Сапега на вид здорова, следов физического насилия нет.
"Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", — заявил Филанович.
Также адвокат рассказал о поданной жалобе на постановление суда, согласно которому защите было отказано в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Минский городской суд рассмотрит её в течение трёх дней.
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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