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"Выглядит бодрой и здоровой": Адвокат посетил задержанную в Минске россиянку Сапегу

Девушка надеется на скорейшее разрешение ситуации, с её слов, физическое насилие к ней не применяли, указал юрист.

28 мая, 14:42
<p>Фото © <a href="https://www.dsnews.ua/world/devushke-protasevicha-v-belarusi-grozit-do-12-let-tyurmy-telegram-kanal-26052021-426214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Деловая столица</a></p>

Фото © Деловая столица

Задержанная в Минске россиянка София Сапега выглядит здоровой и бодрой, со слов девушки, к ней не применялось физическое насилие. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Филанович.

Он посетил россиянку и рассказал, что она не теряет бодрость духа. Сапега на вид здорова, следов физического насилия нет.

"Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", — заявил Филанович.

Также адвокат рассказал о поданной жалобе на постановление суда, согласно которому защите было отказано в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Минский городской суд рассмотрит её в течение трёх дней.

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Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

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Путин и Лукашенко на встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Сапеги

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Райля Гареева
Райля Гареева

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