Задержанная в Минске россиянка София Сапега выглядит здоровой и бодрой, со слов девушки, к ней не применялось физическое насилие. Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Филанович.

Он посетил россиянку и рассказал, что она не теряет бодрость духа. Сапега на вид здорова, следов физического насилия нет.

"Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", — заявил Филанович.

Также адвокат рассказал о поданной жалобе на постановление суда, согласно которому защите было отказано в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Минский городской суд рассмотрит её в течение трёх дней.