Сотрудники ФСБ задержали в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки

В Саратове ФСБ задержала 14 участников украинской неонацистской группы МКУ. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) службы.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбуждённого уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодёжной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (МКУ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у злоумышленников изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, а также средства связи, на которых хранились инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. На них также найдена переписка с идеологом группы с Украины о подготовке насильственных акций. В ЦОС ФСБ уточнили, что задержанные дают признательные показания.

Как сообщает региональное управление СК РФ, в отношении восьми жителей Саратова в возрасте от 16 до 21 года возбуждены уголовные дела. При этом четырёх молодых людей подозревают в создании экстремистского сообщества, троим из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одному — домашний арест.