Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Это уже третий визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года.

28 мая, 15:12

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы двух государств встретились в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей.

Отметим, что это уже третий визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля президенты встречались в Сочи, а 22 апреля — в Москве. В последний раз они обсуждали вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обменялись мнениями по международной тематике. Открывая переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб.

В Кремле назвали Лукашенко первоисточником информации об инциденте с Ryanair в Минске

В Кремле назвали Лукашенко первоисточником информации об инциденте с Ryanair в Минске

Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Также не исключено, что президенты затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зеленский захотел провести переговоры с Байденом раньше Путина

сегодня в 16:28

Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг Белоруссии после инцидента с лайнером Ryanair

сегодня в 16:22

"Не соответствует объективной реальности": В Совфеде оценили непризнание Вашингтоном морской границы России

сегодня в 16:14

Молодая звезда "Локомотива" Мухин перешёл в ЦСКА

сегодня в 16:28

Россия договорилась с Пакистаном о строительстве газопровода

сегодня в 16:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1