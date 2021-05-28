В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
Это уже третий визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы двух государств встретились в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей.
Отметим, что это уже третий визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля президенты встречались в Сочи, а 22 апреля — в Москве. В последний раз они обсуждали вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обменялись мнениями по международной тематике. Открывая переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб.
Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Также не исключено, что президенты затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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