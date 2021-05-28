В Подмосковье участковый "отжимал" у пенсионеров квартиры, подсовывая им невест

Момент задержания преступников, которые спаивали 73-летнего пенсионера. Видео © ГСУ СК России по Московской области

В подмосковной Электростали задержали участкового, который с помощью мошеннической схемы отбирал квартиры у пенсионеров. Как Лайфу рассказал источник, у Владимира Т. были две подельницы, которые спаивали стариков.

Так, одна из сообщниц полицейского, 53-летняя Лидия Б., соблазнила 73-летнего мужчину, поселилась у него, вышла за него замуж и оформила дарственную на квартиру. А после, как утверждает источник, её супруга закрыли дома и спаивали. Теперь с ним работают наркологи и психологи.

У другой подельницы участкового, 44-летней Алии П., оперативники дома нашли пенсионное удостоверение мужчины, который пропал ещё в 2012 году. Оказалось, что его квартиру присвоили тем же способом — пострадавшего вывезли во Владимирскую область, споили, а недвижимость переписали на себя. Видео с задержанием преступников было опубликовано на официальной странице ГСУ СК РФ по Московской области.

Фото © LIFE

"Собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми приняты процессуальные решения", — отметили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Из трёх подозреваемых признательные показания не дала только 44-летняя сообщница участкового. По словам источника, ранее её уже привлекали к ответственности, в том числе за мошенничество.