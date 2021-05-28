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В Подмосковье участковый "отжимал" у пенсионеров квартиры, подсовывая им невест

Те, в свою очередь, спаивали стариков и переписывали недвижимость на себя. Из трёх подозреваемых признательные показания не дала только одна сообщница полицейского. По нашим данным, ранее её уже привлекали к ответственности за мошенничество.

28 мая, 15:08

Участковый. Фото © LIFE

Момент задержания преступников, которые спаивали 73-летнего пенсионера. Видео © ГСУ СК России по Московской области

В подмосковной Электростали задержали участкового, который с помощью мошеннической схемы отбирал квартиры у пенсионеров. Как Лайфу рассказал источник, у Владимира Т. были две подельницы, которые спаивали стариков.

Так, одна из сообщниц полицейского, 53-летняя Лидия Б., соблазнила 73-летнего мужчину, поселилась у него, вышла за него замуж и оформила дарственную на квартиру. А после, как утверждает источник, её супруга закрыли дома и спаивали. Теперь с ним работают наркологи и психологи.

У другой подельницы участкового, 44-летней Алии П., оперативники дома нашли пенсионное удостоверение мужчины, который пропал ещё в 2012 году. Оказалось, что его квартиру присвоили тем же способом — пострадавшего вывезли во Владимирскую область, споили, а недвижимость переписали на себя. Видео с задержанием преступников было опубликовано на официальной странице ГСУ СК РФ по Московской области.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

"Собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми приняты процессуальные решения", — отметили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Из трёх подозреваемых признательные показания не дала только 44-летняя сообщница участкового. По словам источника, ранее её уже привлекали к ответственности, в том числе за мошенничество.

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Ранее Лайф сообщал, что в Саратове полицейский шантажировал россиянку тёмными делами её дочери-подростка, но теперь сам пойдёт под суд. В итоге сотрудника уволили из органов. В настоящий момент он вместе со своим другом находится под подпиской о невыезде.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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