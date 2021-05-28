National Interest описал, за счёт чего С-500 станет ударом по военному престижу США

Российский комплекс С-500 является одним из самых сильнодействующих ответов американским истребителям-невидимкам пятого поколения, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor производства Lockheed Martin. К такому выводу пришли аналитики издания National Interest.

В публикации, посвящённой ЗРК "Прометей", говорится, что благодаря модернизированным ядерным ракетам 77Н6 он сможет перехватывать гиперзвуковые крылатые снаряды и прочие летательные аппараты на скоростях свыше пяти Махов. Кроме того, система будет способна вести борьбу с баллистическими ракетами на расстоянии до 600 километров и одновременно поражать до 10 боеголовок, летящих со скоростью до 7 км/с, и даже создать угрозу определённым видам низкоорбитальных спутников.

"С-500 — это удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все сильно разрекламированные противовоздушные и противоракетные системы Америки", — приводит журнал слова главного инженера "Алмаз-Антея" Павла Созинова.

25 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 близятся к завершению, после чего он будет поставлен на вооружение Российской армии.