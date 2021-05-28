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National Interest описал, за счёт чего С-500 станет ударом по военному престижу США

Новое российское оружие будет обладать рядом возможностей, что поставит его на вершину среди существующих в мире, убедился журналист Марк Эпископос (Mark Episkopos).

28 мая, 15:02
<p>Фото © <a href="https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/pro-c-500/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Военный обзор</a> </p>

Фото © Военный обзор

Российский комплекс С-500 является одним из самых сильнодействующих ответов американским истребителям-невидимкам пятого поколения, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor производства Lockheed Martin. К такому выводу пришли аналитики издания National Interest.

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В публикации, посвящённой ЗРК "Прометей", говорится, что благодаря модернизированным ядерным ракетам 77Н6 он сможет перехватывать гиперзвуковые крылатые снаряды и прочие летательные аппараты на скоростях свыше пяти Махов. Кроме того, система будет способна вести борьбу с баллистическими ракетами на расстоянии до 600 километров и одновременно поражать до 10 боеголовок, летящих со скоростью до 7 км/с, и даже создать угрозу определённым видам низкоорбитальных спутников.

"С-500 — это удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все сильно разрекламированные противовоздушные и противоракетные системы Америки", приводит журнал слова главного инженера "Алмаз-Антея" Павла Созинова.

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25 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 близятся к завершению, после чего он будет поставлен на вооружение Российской армии.

Ранее египетская политическая онлайн-газета Sasapost предрекла новую эпоху господства РФ на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500. По словам журналистов, успехи российской оборонки "вселяют ужас" во врагов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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