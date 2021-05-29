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Бывший премьер-министр Грузии создал свою партию

Команда Георгия Гахарии будет задействована во всех политических процессах, в том числе участвовать в местных выборах, которые состоятся осенью.

29 мая, 16:48
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Shakh Aivazov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Shakh Aivazov

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил свою собственную партию "За Грузию". Презентация партии прошла на фоне протеста неправительственных организаций, которые обвиняют политика в превышении полицией силы во время разгона митинга летом 2019 года.

"Сегодня мы стоим за Грузию, но не против кого-либо. Сегодня наша команда начинает активно участвовать в политических процессах Грузии", — заявил экс-премьер.

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В команду "За Грузию" вошли шесть депутатов парламента, которые в апреле вышли из правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", — экс-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, бывшие руководители администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе.

Отмечается, что команда Гахарии будет задействована во всех политических процессах. Кроме того, партия "За Грузию" будет участвовать в местных выборах осенью.

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Напомним, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой. Поводом для них стал недавний арест председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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