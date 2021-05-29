Путин и Лукашенко не поднимали вопрос перехода двух стран к единой валюте
Сегодня встреча двух лидеров в Сочи проходила в неформальной обстановке. В частности, часть дня они провели на яхте.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали вопрос перехода двух государств к единой валюте во время встречи в Сочи. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не затрагивалась", — ответил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. Сегодня встреча глав государств продолжилась, но уже в неформальной обстановке. Часть дня лидеры провели на яхте.
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