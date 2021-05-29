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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Девушка ранее была арестована в Белоруссии на два месяца, её поместили в СИЗО.

29 мая, 16:16
<p>София Сапега. Фото © Соцсети</p>

София Сапега. Фото © Соцсети

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи в Сочи обсудили ситуацию с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой. Лидер республики детально проинформировал российского коллегу об инциденте с самолётом авиакомпании Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин поручил МИД самым внимательным образом отслеживать дело Сапеги. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что её судьба Москве небезразлична. Он также отметил, что Россия призывает к вдумчивому и конструктивному разбирательству ситуации с бортом Ryanair, без поспешных выводов.

"Каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях", — сказал представитель Кремля.

"Выглядит бодрой и здоровой": Адвокат посетил задержанную в Минске россиянку Сапегу

"Выглядит бодрой и здоровой": Адвокат посетил задержанную в Минске россиянку Сапегу

Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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