Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи в Сочи обсудили ситуацию с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой. Лидер республики детально проинформировал российского коллегу об инциденте с самолётом авиакомпании Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин поручил МИД самым внимательным образом отслеживать дело Сапеги. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что её судьба Москве небезразлична. Он также отметил, что Россия призывает к вдумчивому и конструктивному разбирательству ситуации с бортом Ryanair, без поспешных выводов.

"Каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях", — сказал представитель Кремля.