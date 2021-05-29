Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой
Девушка ранее была арестована в Белоруссии на два месяца, её поместили в СИЗО.
София Сапега. Фото © Соцсети
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи в Сочи обсудили ситуацию с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой. Лидер республики детально проинформировал российского коллегу об инциденте с самолётом авиакомпании Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Путин поручил МИД самым внимательным образом отслеживать дело Сапеги. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что её судьба Москве небезразлична. Он также отметил, что Россия призывает к вдумчивому и конструктивному разбирательству ситуации с бортом Ryanair, без поспешных выводов.
"Каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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