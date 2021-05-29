Самолёт Москва — Симферополь проверяют после сообщения о минировании
Летательный аппарат должен совершить рейс из аэропорта Шереметьево. В воздушную гавань направлены кинологи.
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Неизвестный сообщил о минировании самолёта, который должен совершить рейс Москва — Симферополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолёта Москва — Симферополь, вылетающего из Шереметьево", — сообщил собеседник агентства.
В аэропорт направлены кинологи. Как следует из данных онлайн-табло, на вечер запланировано несколько рейсов в Симферополь. Один из них (на 18:25) отменён, ещё один через полчаса планирует совершить посадку в Симферополе, а вылет третьего назначен на 20:00.
Напомним, что 23 мая аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва. Оно не подтвердилось.
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