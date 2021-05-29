Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет устраивать массовую зачистку кадров из-за отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолётом Ryanair. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Чергинец, назвав санкции в отношении авиаперевозчика фашистской извращённостью.

"Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся, "васильки" (символ компании. — Прим. Лайфа) останутся в небе, мы будем летать", — написал он в своём фейсбуке.

Чергинец отметил, что в ИКАО приняли решение о расследовании инцидента с Ryanair в Минске до 25 июня. Однако иностранные государства поспешили вводить санкции против "Белавиа", не дождавшись даже начала расследования.

"Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращённостью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа", — заявил он.

Кроме того, глава "Белавиа" напомнил о ситуации, когда в начале пандемии коронавируса белорусские самолёты вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина. По его словам, ему передавали благодарности от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, которые уверяли, что никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции.