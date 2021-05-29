"Мы прорвёмся": Глава "Белавиа" назвал фашистской извращённостью запрет на полёты
Он напомнил, как в начале пандемии коронавируса белорусские самолёты вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина.
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Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет устраивать массовую зачистку кадров из-за отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолётом Ryanair. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Чергинец, назвав санкции в отношении авиаперевозчика фашистской извращённостью.
"Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся, "васильки" (символ компании. — Прим. Лайфа) останутся в небе, мы будем летать", — написал он в своём фейсбуке.
Чергинец отметил, что в ИКАО приняли решение о расследовании инцидента с Ryanair в Минске до 25 июня. Однако иностранные государства поспешили вводить санкции против "Белавиа", не дождавшись даже начала расследования.
"Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращённостью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа", — заявил он.
Кроме того, глава "Белавиа" напомнил о ситуации, когда в начале пандемии коронавируса белорусские самолёты вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина. По его словам, ему передавали благодарности от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, которые уверяли, что никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции.
Напомним, санкции против Белоруссии начали вводиться после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
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