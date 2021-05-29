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В Петербурге задержали мужчину, который вместе с братом убил и закопал в лесу двух человек

Преступления были совершены осенью прошлого года. Родственник задержанного ещё разыскивается.

29 мая, 10:23
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мигранта, которого подозревают в убийстве молодого человека и женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что злоумышленник и его брат на почве неприязненных отношений осенью прошлого года убили 24-летнего парня, а его тело закопали в лесу. На следущий день они убили 43-летнюю женщину. Преступление произошло в лесном массиве Коннолахтинской дороги, труп погибшей братья спрятали там же.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас правоохранители разыскивают родственника задержанного.

Ранее Лайф рассказывал, что мужчина изрезал ножом четырёх человек в центре Петербурга. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Отмечается, что драка произошла ночью, а поводом для неё послужила личная неприязнь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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