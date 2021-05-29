В Петербурге задержали мужчину, который вместе с братом убил и закопал в лесу двух человек
Преступления были совершены осенью прошлого года. Родственник задержанного ещё разыскивается.
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мигранта, которого подозревают в убийстве молодого человека и женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Отмечается, что злоумышленник и его брат на почве неприязненных отношений осенью прошлого года убили 24-летнего парня, а его тело закопали в лесу. На следущий день они убили 43-летнюю женщину. Преступление произошло в лесном массиве Коннолахтинской дороги, труп погибшей братья спрятали там же.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас правоохранители разыскивают родственника задержанного.
Ранее Лайф рассказывал, что мужчина изрезал ножом четырёх человек в центре Петербурга. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Отмечается, что драка произошла ночью, а поводом для неё послужила личная неприязнь.
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