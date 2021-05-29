Пашинян заявил о готовности Армении отвести войска от границы с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов отвести войска от границы с Азербайджаном. Об этом он рассказал на встрече с представителями партии "Гражданский договор".

"Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждём аналогичных шагов от азербайджанских властей, с которыми ведут переговоры сопредседатели Минской группы", — подчеркнул армянский премьер.

Он также назвал приемлемым для Еревана план сопредседателей Минской группы ОБСЕ по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Пашинян при этом выступил за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ (Франция, США) на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области при взаимном отводе войск Армении и Азербайджана.