ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться в клуб, но он отказался
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Сам специалист неоднократно подчёркивал, что его всё устраивает в Казани.
Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть Леонида Слуцкого в клуб на должность главного тренера. Об этом сообщает издание "Бизнес онлайн".
По его информации, председатель совета директоров армейцев Максим Орешкин несколько раз связывался со Слуцким и предлагал вернуться, однако нынешний наставник "Рубина" ответил отказом. Стоит отметить, что Слуцкий неоднократно говорил о том, что доволен всем в Казани, особенно жизнью в этом городе.
Напомним, что в ЦСКА Слуцкий работал с 2009 по 2016 год. За это время клуб три раза выиграл чемпионат России и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. После этого наставник возглавлял сборную России, а также английский "Халл" и голландский "Витесс".