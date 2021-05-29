Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2021, 12:51

ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться в клуб, но он отказался

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сам специалист неоднократно подчёркивал, что его всё устраивает в Казани.

Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть Леонида Слуцкого в клуб на должность главного тренера. Об этом сообщает издание "Бизнес онлайн".

По его информации, председатель совета директоров армейцев Максим Орешкин несколько раз связывался со Слуцким и предлагал вернуться, однако нынешний наставник "Рубина" ответил отказом. Стоит отметить, что Слуцкий неоднократно говорил о том, что доволен всем в Казани, особенно жизнью в этом городе.

"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий
"Ну, Жир, так нельзя": Жирков выложил старое видео, на котором его обматерил Леонид Слуцкий

Напомним, что в ЦСКА Слуцкий работал с 2009 по 2016 год. За это время клуб три раза выиграл чемпионат России и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. После этого наставник возглавлял сборную России, а также английский "Халл" и голландский "Витесс".

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Леонид Слуцкий
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar