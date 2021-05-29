ЦСКА предлагал Слуцкому вернуться в клуб, но он отказался

Сам специалист неоднократно подчёркивал, что его всё устраивает в Казани.

Московский ЦСКА предпринимал попытки вернуть Леонида Слуцкого в клуб на должность главного тренера. Об этом сообщает издание "Бизнес онлайн".

По его информации, председатель совета директоров армейцев Максим Орешкин несколько раз связывался со Слуцким и предлагал вернуться, однако нынешний наставник "Рубина" ответил отказом. Стоит отметить, что Слуцкий неоднократно говорил о том, что доволен всем в Казани, особенно жизнью в этом городе.