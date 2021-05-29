Бывший главный тренер "Зенита" Спаллетти возглавил "Наполи"
Его последним местом работы был миланский "Интер", из которого он ушёл в 2019 году.
Фото © EPA / TASS
Экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти стал главным тренером итальянского "Наполи", сообщается на официальном сайте клуба.
В свою должность Спаллетти вступит уже 1 июля. На этом посту он сменит Дженнаро Гаттузо, который ранее возглавил "Фиорентину". Именно за неё выступает российский форвард Александр Кокорин.
Добавим, что последним местом работы Спаллетти был миланский "Интер", который он покинул весной 2019 года.
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