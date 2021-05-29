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Бывший главный тренер "Зенита" Спаллетти возглавил "Наполи"

Его последним местом работы был миланский "Интер", из которого он ушёл в 2019 году.

29 мая, 08:58
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти стал главным тренером итальянского "Наполи", сообщается на официальном сайте клуба.

В свою должность Спаллетти вступит уже 1 июля. На этом посту он сменит Дженнаро Гаттузо, который ранее возглавил "Фиорентину". Именно за неё выступает российский форвард Александр Кокорин.

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Добавим, что последним местом работы Спаллетти был миланский "Интер", который он покинул весной 2019 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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