ЦСКА проиграл в "Финале четырёх" баскетбольной Евролиги

Армейцы провалили первые три четверти и уступали по ходу встречи 21 балл, однако в решающем отрезке матча сумели догнать стамбульцев. Но в финальные секунды удача отвернулась от красно-синих, а Уилл Клайберн не смог попасть из-за дуги.