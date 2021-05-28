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ЦСКА проиграл в "Финале четырёх" баскетбольной Евролиги

По ходу матча армейцы уступали 21 очко, но сумели догнать соперника.

28 мая, 18:07
<p>Фото © Twitter / CSKA Moscow</p>

Фото © Twitter / CSKA Moscow

Московский ЦСКА проиграл в полуфинале баскетбольной Евролиги турецкому клубу "Анадолу Эфес" со счётом 86:89.

Армейцы провалили первые три четверти и уступали по ходу встречи 21 балл, однако в решающем отрезке матча сумели догнать стамбульцев. Но в финальные секунды удача отвернулась от красно-синих, а Уилл Клайберн не смог попасть из-за дуги.

Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги

Баскетбольный ЦСКА вышел в Финал четырёх Евролиги

В составе победителей самым результативным игроком стал серб Василие Мицич, набравший 25 очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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