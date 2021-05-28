ЦСКА проиграл в "Финале четырёх" баскетбольной Евролиги
По ходу матча армейцы уступали 21 очко, но сумели догнать соперника.
Фото © Twitter / CSKA Moscow
Московский ЦСКА проиграл в полуфинале баскетбольной Евролиги турецкому клубу "Анадолу Эфес" со счётом 86:89.
Армейцы провалили первые три четверти и уступали по ходу встречи 21 балл, однако в решающем отрезке матча сумели догнать стамбульцев. Но в финальные секунды удача отвернулась от красно-синих, а Уилл Клайберн не смог попасть из-за дуги.
В составе победителей самым результативным игроком стал серб Василие Мицич, набравший 25 очков.
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