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Стало известно о "космическом" росте зарплаты Мухина после перехода в ЦСКА

Помимо резко выросшего гонорара футболист сможет рассчитывать на премии, которые предусмотрены как за индивидуальные достижения, так и за командные.

28 мая, 23:35
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин меняет футбольный клуб и переходит в столичный ЦСКА. Сообщается, что там 19-летний игрок будет получать зарплату в €600 тыс. в год, что выше в 40 раз, чем в "Локомотиве".

Как пишет издание "Чемпионат", такую информацию о зарплате футболиста подтвердили в его новом клубе.

При этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев утверждает, что у Мухина были и более выгодные предложения. Однако он решил остановить свой выбор на армейцах.

"Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным. При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником "Локомотива". Он относительно недавно попал в этот клуб", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

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Ранее Лайф рассказывал, что в прошлом сезоне Мухин стал одним из открытий чемпионата России и заслужил вызов в сборную страны для подготовки к Евро-2020. Всего на его счету десять матчей РПЛ, победа в Кубке России и бронзовые медали чемпионата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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