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Рекорд по числу космических пусков без аварий установлен в России

Беспроблемная серия началась после инцидента в 2018 году, когда сорвалась отправка космонавта и астронавта на МКС.

28 мая, 22:44
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Абсолютный рекорд по количеству безаварийных космических пусков установлен в России. Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный с 36 спутниками системы OneWeb стал 59-м в этой серии. Это максимальное значение за всю историю, подсчитали в РИА "Новости".

Как отмечает агентство, эта серия пусков без аварий началась после неудачи в октябре 2018 года, когда сорвался пуск "Союза-ФГ" к Международной космической станции. Тогда благодаря системе аварийного спасения корабля "Союз МС-10" благополучно приземлились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Космический рекорд почти 30-летней давности повторили в России

Космический рекорд почти 30-летней давности повторили в России

С тех пор Россия совершила 27 успешных пусков с Байконура, шесть — с космодрома Восточный, 19 — с Плесецка и ещё семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане. В других странах за это время было 18 случаев аварий при космических пусках.

Лайф рассказывал, что накануне с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту. Они уже все благополучно выведены на заданную орбиту.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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