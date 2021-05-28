Рекорд по числу космических пусков без аварий установлен в России

Абсолютный рекорд по количеству безаварийных космических пусков установлен в России. Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный с 36 спутниками системы OneWeb стал 59-м в этой серии. Это максимальное значение за всю историю, подсчитали в РИА "Новости".

Как отмечает агентство, эта серия пусков без аварий началась после неудачи в октябре 2018 года, когда сорвался пуск "Союза-ФГ" к Международной космической станции. Тогда благодаря системе аварийного спасения корабля "Союз МС-10" благополучно приземлились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

С тех пор Россия совершила 27 успешных пусков с Байконура, шесть — с космодрома Восточный, 19 — с Плесецка и ещё семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане. В других странах за это время было 18 случаев аварий при космических пусках.