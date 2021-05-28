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Need for Speed в Сочи: Водитель "мерседеса" устроил заезд с тараном полицейской машины

После столкновения 30-летний мужчина отказался предъявить водительское удостоверение, матерился и отталкивал сотрудника ДПС.

28 мая, 22:32

Водитель "мерседеса" устроил заезд с тараном полицейской машины. Видео © Пресс-служба УМВД РФ по региону

В Хостинском районе города Сочи водитель белого седана Mercedes устроил настоящий заезд в духе компьютерной игры Need for Speed. Полиция заметила "гонщика", когда он ехал по встречной полосе. Требование остановиться он проигнорировал и долго на большой скорости лавировал по дорогам города. В итоге остановился, только когда протаранил полицейскую машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

"При задержании мужчина отказался предъявить полицейским документы на право управления транспортным средством, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отталкивал старшего инспектора ДПС", — сообщили в ведомстве.

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30-летнего мужчину доставили в отделение полиции и составили на него шесть протоколов об административных правонарушениях. Суд постановил отправить его под арест на 12 суток.

Ранее Лайф писал, что в Пензе пьяный полицейский из Москвы устроил погоню и подрался с сотрудниками ДПС. При этом правоохранитель написал заявление на своих коллег, в котором заявил, что они нанесли ему побои.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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