Need for Speed в Сочи: Водитель "мерседеса" устроил заезд с тараном полицейской машины
После столкновения 30-летний мужчина отказался предъявить водительское удостоверение, матерился и отталкивал сотрудника ДПС.
Водитель "мерседеса" устроил заезд с тараном полицейской машины. Видео © Пресс-служба УМВД РФ по региону
В Хостинском районе города Сочи водитель белого седана Mercedes устроил настоящий заезд в духе компьютерной игры Need for Speed. Полиция заметила "гонщика", когда он ехал по встречной полосе. Требование остановиться он проигнорировал и долго на большой скорости лавировал по дорогам города. В итоге остановился, только когда протаранил полицейскую машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
"При задержании мужчина отказался предъявить полицейским документы на право управления транспортным средством, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отталкивал старшего инспектора ДПС", — сообщили в ведомстве.
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30-летнего мужчину доставили в отделение полиции и составили на него шесть протоколов об административных правонарушениях. Суд постановил отправить его под арест на 12 суток.
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