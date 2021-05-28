Водитель "мерседеса" устроил заезд с тараном полицейской машины. Видео © Пресс-служба УМВД РФ по региону

В Хостинском районе города Сочи водитель белого седана Mercedes устроил настоящий заезд в духе компьютерной игры Need for Speed. Полиция заметила "гонщика", когда он ехал по встречной полосе. Требование остановиться он проигнорировал и долго на большой скорости лавировал по дорогам города. В итоге остановился, только когда протаранил полицейскую машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

"При задержании мужчина отказался предъявить полицейским документы на право управления транспортным средством, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отталкивал старшего инспектора ДПС", — сообщили в ведомстве.

30-летнего мужчину доставили в отделение полиции и составили на него шесть протоколов об административных правонарушениях. Суд постановил отправить его под арест на 12 суток.