Российский рэпер Алишер Моргенштерн является гением. Такое мнение высказал лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий.

"Моргенштерн — это гений, как и Шнур, как и Высоцкий, в своём направлении. Просто он утёр нос всей этой идиотской рэп-культуре, всей этой попсе своей крутизной, мощью, блеском, талантом, огнём, вдохновением", — заявил певец в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом Троицкий уверен, что, запрещая клипы Моргенштерна, государство заставляет сомневаться в системе. По этому поводу он высказал своё возмущение.

"Это беспредел. Кому это нужно? Это, наоборот, провоцирует молодёжь, чтобы посеять сомнения в правильности этой системы. Это кому нужно? Какое государство получает конкретную выгоду от запрещения песен?" — удивляется исполнитель.