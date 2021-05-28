"Утёр нос рэп-культуре": Лидер "Коррозии металла" назвал Моргенштерна гением
По мнению Троицкого, российского рэпера можно сравнить с Владимиром Высоцким или Сергеем Шнуром.
Сергей Троицкий. Фото © Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО
Российский рэпер Алишер Моргенштерн является гением. Такое мнение высказал лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий.
"Моргенштерн — это гений, как и Шнур, как и Высоцкий, в своём направлении. Просто он утёр нос всей этой идиотской рэп-культуре, всей этой попсе своей крутизной, мощью, блеском, талантом, огнём, вдохновением", — заявил певец в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом Троицкий уверен, что, запрещая клипы Моргенштерна, государство заставляет сомневаться в системе. По этому поводу он высказал своё возмущение.
"Это беспредел. Кому это нужно? Это, наоборот, провоцирует молодёжь, чтобы посеять сомнения в правильности этой системы. Это кому нужно? Какое государство получает конкретную выгоду от запрещения песен?" — удивляется исполнитель.
Отметим, что клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих. Ранее с просьбой оценить деятельность рэпера в прокуратуру обратился депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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