Режим "повышенной осторожности": США не стали запрещать полёты над Белоруссией
Однако призвали всех перевозчиков быть предусмотрительными. FAA оценивает, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры безопасности.
Фото © ТАСС / Zuma
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало пассажирским перевозчикам проявлять "повышенную осторожность", совершая полёты над территорией Белоруссии. Регулятор сообщает, что оценит отчёт о международном расследовании, чтобы определить "риски для американских пассажирских авиакомпаний, летающих в этом районе", говорится в пресс-релизе. Таким образом, американские власти не стали запрещать полёты над территорией Белоруссии, как это сделали некоторые европейские авиакомпании.
"FAA выпустило предупреждение, которое рекомендует пассажирским авиакомпаниям США быть предельно осторожными при полётах над Белоруссией", — сообщается в документе.
Авиарегулятор сообщил, что проявлять крайнюю осторожность необходимо до окончательной оценки управлением действий Белоруссии в связи с возможностью повторения "аналогичных действий в будущем". Регулятор также указывает, что тесно сотрудничает с другими агентствами США, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
Комментариев: 0