Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало пассажирским перевозчикам проявлять "повышенную осторожность", совершая полёты над территорией Белоруссии. Регулятор сообщает, что оценит отчёт о международном расследовании, чтобы определить "риски для американских пассажирских авиакомпаний, летающих в этом районе", говорится в пресс-релизе. Таким образом, американские власти не стали запрещать полёты над территорией Белоруссии, как это сделали некоторые европейские авиакомпании.

"FAA выпустило предупреждение, которое рекомендует пассажирским авиакомпаниям США быть предельно осторожными при полётах над Белоруссией", — сообщается в документе.