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Отказаться от барства: Эколог рассказал, сколько времени потребуется на первый этап отказа от пластика

Осенью в России собираются запретить производство ватных палочек, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и цветного пластика.

28 мая, 21:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решение правительства добиться запрета в России нескольких видов пластика — правильный шаг. Выбрана продукция, от которой отказаться можно легко, о "барстве" нужно забыть ради природы. Об этом заявил эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов.

"Это вполне реально. Это неперерабатываемые части мусора", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Пукалов отметил, что компании — производители пластиковой продукции в состоянии за год поменять оборудование и технологии.

"Естественно, они вправе рассчитывать на какую-то поддержку — либо налоги, либо льготы. Но необходимо отказываться от вещей, которые невозможно вторично использовать", — рассудил Пукалов.

"Своевременный шаг": В Гринписе оценили возможный запрет на использование некоторых видов пластика

"Своевременный шаг": В Гринписе оценили возможный запрет на использование некоторых видов пластика

Ранее в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили, что уже осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму РФ будут внесены поправки в законодательство, касающиеся запрета некоторых видов пластиковых изделий.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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