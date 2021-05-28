Отказаться от барства: Эколог рассказал, сколько времени потребуется на первый этап отказа от пластика
Осенью в России собираются запретить производство ватных палочек, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и цветного пластика.
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Решение правительства добиться запрета в России нескольких видов пластика — правильный шаг. Выбрана продукция, от которой отказаться можно легко, о "барстве" нужно забыть ради природы. Об этом заявил эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов.
"Это вполне реально. Это неперерабатываемые части мусора", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Пукалов отметил, что компании — производители пластиковой продукции в состоянии за год поменять оборудование и технологии.
"Естественно, они вправе рассчитывать на какую-то поддержку — либо налоги, либо льготы. Но необходимо отказываться от вещей, которые невозможно вторично использовать", — рассудил Пукалов.
Ранее в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили, что уже осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму РФ будут внесены поправки в законодательство, касающиеся запрета некоторых видов пластиковых изделий.
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