Решение правительства добиться запрета в России нескольких видов пластика — правильный шаг. Выбрана продукция, от которой отказаться можно легко, о "барстве" нужно забыть ради природы. Об этом заявил эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов.

"Это вполне реально. Это неперерабатываемые части мусора", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Пукалов отметил, что компании — производители пластиковой продукции в состоянии за год поменять оборудование и технологии.

"Естественно, они вправе рассчитывать на какую-то поддержку — либо налоги, либо льготы. Но необходимо отказываться от вещей, которые невозможно вторично использовать", — рассудил Пукалов.