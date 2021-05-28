Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС
Билл Нельсон также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге в июне.
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Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает Россию жизненно важным партнёром по Международной космической станции. Он отметил, что с нетерпением ждёт возможности обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества США и России по этому вопросу.
"Россия является жизненно важным партнёров по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть. И я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений", — приводит ТАСС слова Нельсона.
Он также сообщил, что примет участие в онлайн-формате в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) в Санкт-Петербурге в июне этого года.
Меж тем представитель NASA Стив Шинн заявил, что бюджетный запрос организации на 2022 год не предусматривает покупку мест на кораблях "Союз".
Ранее стала известна дата отправки грузовика "Прогресс" на МКС. Космический корабль доставит на станцию груз для экипажа, в том числе воду, кислород и топливо.
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