Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС

Билл Нельсон также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге в июне.

28 мая, 20:58
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает Россию жизненно важным партнёром по Международной космической станции. Он отметил, что с нетерпением ждёт возможности обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества США и России по этому вопросу.

"Россия является жизненно важным партнёров по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть. И я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений", — приводит ТАСС слова Нельсона.

Он также сообщил, что примет участие в онлайн-формате в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) в Санкт-Петербурге в июне этого года.

Меж тем представитель NASA Стив Шинн заявил, что бюджетный запрос организации на 2022 год не предусматривает покупку мест на кораблях "Союз".

Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"

Астронавт NASA сравнила ощущения от полётов на Crew Dragon и "Союзе"

Ранее стала известна дата отправки грузовика "Прогресс" на МКС. Космический корабль доставит на станцию груз для экипажа, в том числе воду, кислород и топливо.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1