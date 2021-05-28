Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает Россию жизненно важным партнёром по Международной космической станции. Он отметил, что с нетерпением ждёт возможности обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества США и России по этому вопросу.

"Россия является жизненно важным партнёров по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть. И я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений", — приводит ТАСС слова Нельсона.

Он также сообщил, что примет участие в онлайн-формате в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) в Санкт-Петербурге в июне этого года.

Меж тем представитель NASA Стив Шинн заявил, что бюджетный запрос организации на 2022 год не предусматривает покупку мест на кораблях "Союз".