Врач рассказал, какая разница между тремя российскими вакцинами от CoViD-19

На данный момент разница есть только в допуске. Так, вакцина "Спутник V" разрешена людям старше 60 лет, а "Ковивак" и "Эпиваккорона" ограничены возрастным цензом, сказал учёный в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Также он добавил, что вакцины не имеют каких-то особенных побочных эффектов. К тому же они могут вовсе не возникнуть.