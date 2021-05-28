Врач рассказал, какая разница между тремя российскими вакцинами от CoViD-19
Каких-то особенных побочных эффектов у них нет. Есть одно отличие, касающееся условий допуска препаратов.
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Три российские вакцины от коронавирусной инфекции — "Спутник V", "Ковивак" и "Эпиваккорона" — не имеют каких-либо значимых отличий. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева, доктор медицинских наук, инфекционист Дмитрий Лиознов.
На данный момент разница есть только в допуске. Так, вакцина "Спутник V" разрешена людям старше 60 лет, а "Ковивак" и "Эпиваккорона" ограничены возрастным цензом, сказал учёный в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Также он добавил, что вакцины не имеют каких-то особенных побочных эффектов. К тому же они могут вовсе не возникнуть.
Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре объяснили необходимость вакцинации для переболевших ковидом. В службе также отметили, что прививки от коронавируса снижают вероятность мутаций, поэтому важно сделать инъекцию. Ведомство ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.
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