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Врач рассказал, какая разница между тремя российскими вакцинами от CoViD-19

Каких-то особенных побочных эффектов у них нет. Есть одно отличие, касающееся условий допуска препаратов.

28 мая, 20:52
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь </p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Три российские вакцины от коронавирусной инфекции — "Спутник V", "Ковивак" и "Эпиваккорона" — не имеют каких-либо значимых отличий. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева, доктор медицинских наук, инфекционист Дмитрий Лиознов.

На данный момент разница есть только в допуске. Так, вакцина "Спутник V" разрешена людям старше 60 лет, а "Ковивак" и "Эпиваккорона" ограничены возрастным цензом, сказал учёный в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Также он добавил, что вакцины не имеют каких-то особенных побочных эффектов. К тому же они могут вовсе не возникнуть.

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Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре объяснили необходимость вакцинации для переболевших ковидом. В службе также отметили, что прививки от коронавируса снижают вероятность мутаций, поэтому важно сделать инъекцию. Ведомство ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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