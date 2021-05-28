Неуправляемый танкер убрали из Босфора, навигация восстановлена

Дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор. Видео © Twitter / ferozwala

Через пролив Босфор полностью восстановлено движение судов. Об этом сообщил представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

"Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее навигацию через пролив парализовал дрейфующий танкер. У него сломалось рулевое управление, буксирам береговой охраны удалось остановить 249-метровую махину в 300 метрах от побережья.