Неуправляемый танкер убрали из Босфора, навигация восстановлена
Огромное судно Rava под флагом Хорватии следовало из Новороссийска в Картахену, была угроза его столкновения с берегом.
Дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор. Видео © Twitter / ferozwala
Через пролив Босфор полностью восстановлено движение судов. Об этом сообщил представитель Главного управления береговой безопасности Турции.
"Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее навигацию через пролив парализовал дрейфующий танкер. У него сломалось рулевое управление, буксирам береговой охраны удалось остановить 249-метровую махину в 300 метрах от побережья.
Более громким был инцидент, который произошёл в Суэцком канале 23 марта. Тогда контейнеровоз Ever Given cел на мель, заблокировав движение. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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