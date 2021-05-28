В США российского "короля мошенничества" признали виновным в аферах с рекламой
Александр Жуков был вдохновителем схемы, известной как Methbot, в которой 1900 серверов были использованы для создания миллионов фальшивых просмотров рекламы в Интернете.
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Присяжные заседатели федерального суда в Бруклине, штат Нью-Йорк, признали виновным в мошенничестве в Интернете 41-летнего россиянина Александра Жукова. Как пишет агентство Bloomberg, судом установлено, что путём своих схем он заработал более семи миллионов долларов, которые осели в офшорных банках по всеми миру.
Агентство отмечает, что пока не понятно, какое наказание грозит россиянину, а также не известна дата вынесения окончательного вердикта. Однако установлено, что его сообщники в России и Казахстане разработали сложную систему, используя арендованные серверы в Далласе и Амстердаме, чтобы обойти защиту от мошенничества и имитировать онлайн-активность миллионов людей, просматривающих онлайн-рекламу.
Напомним, что Александр Жуков был арестован в Болгарии в городе Варне по требованию Соединённых Штатов Америки в ноябре 2018 года. Позже он был экстрадирован в Америку.
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