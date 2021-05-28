В США российского "короля мошенничества" признали виновным в аферах с рекламой

Присяжные заседатели федерального суда в Бруклине, штат Нью-Йорк, признали виновным в мошенничестве в Интернете 41-летнего россиянина Александра Жукова. Как пишет агентство Bloomberg, судом установлено, что путём своих схем он заработал более семи миллионов долларов, которые осели в офшорных банках по всеми миру.

Агентство отмечает, что пока не понятно, какое наказание грозит россиянину, а также не известна дата вынесения окончательного вердикта. Однако установлено, что его сообщники в России и Казахстане разработали сложную систему, используя арендованные серверы в Далласе и Амстердаме, чтобы обойти защиту от мошенничества и имитировать онлайн-активность миллионов людей, просматривающих онлайн-рекламу.