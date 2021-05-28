Аналитик назвал невыгодным прекращение полётов над Белоруссией

Санкции в отношении Белоруссии не выгодны ни одной из сторон и вряд ли будут действовать больше месяца. Таким мнением поделился в эфире радио "Комсомольская правда" аналитик Дмитрий Адамидов, комментируя ситуацию, сложившуюся после экстренной посадки в Минске самолёта Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.

"Авиакомпании во всех странах — это получатели помощи от государства, поэтому теряет и государство. Вообще, вот эта история не выгодна никому, с одной стороны. С другой стороны, пошли на принцип и те, и другие, поэтому, наверное, с месяц мы будем вот это наблюдать. Я думаю, что больше не будет, иначе это существенные потери, которые несоразмерны событию", — объяснил аналитик.

Решение стран Евросоюза о приостановке полётов над Белоруссией является, по мнению Адамидова, в основном политическим, поскольку никаких норм республикой нарушено не было. Во многом, на последующие решения повлияла потенциально жёсткая реакция Москвы.

"Поскольку Россия отвечает достаточно жёстко на разного рода политические события, которые из Европы идут, тут решили, что нужно притормозить и заставить понервничать европейские компании", — отметил Адамидов.

Авиакомпании теряют очень многое, поскольку им приходится делать крюк над Белоруссией, тратя дополнительные ресурсы на это. Но, такое положение дел не находится и в сфере интересов Минска.