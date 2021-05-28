Аналитик назвал невыгодным прекращение полётов над Белоруссией
Авиакомпании теряют ресурсы, а Минску придётся остановить поставки санкционных товаров в обмен на поддержку Москвы, отметил эксперт.
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Санкции в отношении Белоруссии не выгодны ни одной из сторон и вряд ли будут действовать больше месяца. Таким мнением поделился в эфире радио "Комсомольская правда" аналитик Дмитрий Адамидов, комментируя ситуацию, сложившуюся после экстренной посадки в Минске самолёта Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.
"Авиакомпании во всех странах — это получатели помощи от государства, поэтому теряет и государство. Вообще, вот эта история не выгодна никому, с одной стороны. С другой стороны, пошли на принцип и те, и другие, поэтому, наверное, с месяц мы будем вот это наблюдать. Я думаю, что больше не будет, иначе это существенные потери, которые несоразмерны событию", — объяснил аналитик.
Решение стран Евросоюза о приостановке полётов над Белоруссией является, по мнению Адамидова, в основном политическим, поскольку никаких норм республикой нарушено не было. Во многом, на последующие решения повлияла потенциально жёсткая реакция Москвы.
"Поскольку Россия отвечает достаточно жёстко на разного рода политические события, которые из Европы идут, тут решили, что нужно притормозить и заставить понервничать европейские компании", — отметил Адамидов.
Авиакомпании теряют очень многое, поскольку им приходится делать крюк над Белоруссией, тратя дополнительные ресурсы на это. Но, такое положение дел не находится и в сфере интересов Минска.
"Для Белоруссии большая опасность состоит в том, что Россия за эту поддержку попросит прекратить контрабанду, которая шла из Белоруссии — знаменитые белорусские креветки и прочие санкционные товары. А Белоруссия на этом очень хорошо зарабатывала", — пояснил аналитик.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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