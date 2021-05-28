Белый дом заявил о готовности "двигаться дальше" к встрече Путина и Байдена
Последние данные о кибератаках, якобы совершённых российскими хакерами, не повлияли на ход подготовки саммита.
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Данные о приписываемых хакерам из России кибератаках на государственные структуры США не внесли изменения в планы проведения встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. При этом, согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Белый дом знает об инциденте с фишинговой атакой.
"Никаких изменений в отношении саммита нет. Как вы понимаете, мы собираемся двигаться дальше в этом вопросе", — отметила она.
Жан-Пьер добавила, что журналистам следует обратиться за комментариями по этому вопросу в другие американские ведомства: Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и пострадавшее от кибератаки Агентство по международному развитию (USAID).
Ранее в Microsoft заявили о множестве новых целей взломавших SolarWinds хакеров. По версии компании, атаки совершены группировкой Nobelium, якобы берущей начало из России.
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