Белый дом заявил о готовности "двигаться дальше" к встрече Путина и Байдена

Данные о приписываемых хакерам из России кибератаках на государственные структуры США не внесли изменения в планы проведения встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. При этом, согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Белый дом знает об инциденте с фишинговой атакой.

"Никаких изменений в отношении саммита нет. Как вы понимаете, мы собираемся двигаться дальше в этом вопросе", — отметила она.

Жан-Пьер добавила, что журналистам следует обратиться за комментариями по этому вопросу в другие американские ведомства: Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и пострадавшее от кибератаки Агентство по международному развитию (USAID).