Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Белый дом заявил о готовности "двигаться дальше" к встрече Путина и Байдена

Последние данные о кибератаках, якобы совершённых российскими хакерами, не повлияли на ход подготовки саммита.

28 мая, 19:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Данные о приписываемых хакерам из России кибератаках на государственные структуры США не внесли изменения в планы проведения встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. При этом, согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Белый дом знает об инциденте с фишинговой атакой.

"Никаких изменений в отношении саммита нет. Как вы понимаете, мы собираемся двигаться дальше в этом вопросе", — отметила она.

Жан-Пьер добавила, что журналистам следует обратиться за комментариями по этому вопросу в другие американские ведомства: Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) и пострадавшее от кибератаки Агентство по международному развитию (USAID).

В Кремле отвергли данные о причастности России к кибератакам на США

В Кремле отвергли данные о причастности России к кибератакам на США

Ранее в Microsoft заявили о множестве новых целей взломавших SolarWinds хакеров. По версии компании, атаки совершены группировкой Nobelium, якобы берущей начало из России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Не соответствует объективной реальности": В Совфеде оценили непризнание Вашингтоном морской границы России

сегодня в 16:14

Зеленский захотел провести переговоры с Байденом раньше Путина

сегодня в 16:28

Несколько сборных на ЧМ заявили о готовности снять флаги в знак поддержки Белоруссии

сегодня в 19:26

"Это никуда не годится": Эксперт предупредил об опасности эксплуатации лифта в "пизанском" доме в Чите

сегодня в 19:15

Камыш добавили в число возможных угроз населённым пунктам

сегодня в 19:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1