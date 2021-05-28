Камыш добавили в число возможных угроз населённым пунктам
Деревни, к которым примыкают обширные заросли этого растения, будут учитываться особо. Так же поступят с детскими лагерями и садоводческими товариществами.
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Камыш, тростник и кустарник отнесли к причинам возникновения природных пожаров, из-за которых близлежащие населённые пункты будут считаться подверженными риску. Это указывается в постановлении Правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно постановлению, в правила противопожарного режима в РФ вносится ряд изменений. В частности, в пункт о паспортах населённых пунктов, подверженных риску природных пожаров, вносятся дополнения о камыше и тростнике.
"Населённый пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми или тростниковыми зарослями, а также сорными растениями и древесно-кустарниковой растительностью", — сказано в документе.
При этом уточняется, что речь идёт о населённых пунктах, которые располагаются не более чем в 50 метрах от зарослей камыша или кустарника. Паспорта в таких случаях (кроме деревень) должны быть оформлены на детские лагеря и садоводства, которые также поставят на контроль в пожароопасный сезон. Постановление вступает в силу с 1 сентября текущего года.
А ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко назвал предметы, которые обязательно нужно брать на отдых. Он также напомнил, что жечь костры в лесу запрещено: штраф за это составляет от 1500 до 3000 рублей для физических лиц, 10–20 тысяч рублей — для должностных и 50–200 тысяч рублей — для юрлиц.
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