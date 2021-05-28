Пожарного заподозрили в развращении 14-летней дочери известного дирижёра мюзиклов

49-летнего пожарного оперативники подозревают в развращении 14-летней дочери дирижёра мюзиклов. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как пояснил наш собеседник, Георгий Г. познакомился с девочкой-подростком в Сети. Личная встреча мужчины со школьницей произошла 17 мая. Именно тогда, находясь в своём автомобиле, Георгий совершил развратные действия по отношению к девочке. Был ли между пострадавшей и пожарным половой акт, установят с помощью экспертизы.

Между тем мать девочки обратилась в полицию с заявлением. Со слов самой школьницы, в момент произошедшего она находилась в бессознательном состоянии и ничего не помнит. Пострадавшая страдает депрессивным расстройством.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Он полностью отрицает произошедшее.