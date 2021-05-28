Пожарного заподозрили в развращении 14-летней дочери известного дирижёра мюзиклов
Со слов пострадавшей, она была в бессознательном состоянии и произошедшего не помнит. С мужчиной школьница познакомилась в Сети.
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49-летнего пожарного оперативники подозревают в развращении 14-летней дочери дирижёра мюзиклов. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как пояснил наш собеседник, Георгий Г. познакомился с девочкой-подростком в Сети. Личная встреча мужчины со школьницей произошла 17 мая. Именно тогда, находясь в своём автомобиле, Георгий совершил развратные действия по отношению к девочке. Был ли между пострадавшей и пожарным половой акт, установят с помощью экспертизы.
Между тем мать девочки обратилась в полицию с заявлением. Со слов самой школьницы, в момент произошедшего она находилась в бессознательном состоянии и ничего не помнит. Пострадавшая страдает депрессивным расстройством.
Мужчину задержали и завели уголовное дело. Он полностью отрицает произошедшее.
Напомним, что в Санкт-Петербурге родители пятерых девочек-синхронисток из Аничкова дворца творчества обвинили их тренера в домогательствах. Жена спортсмена эту информацию отвергает и утверждает, что заявления ничем не подкреплены. У неё своя версия происходящего.
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