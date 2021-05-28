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Пожарного заподозрили в развращении 14-летней дочери известного дирижёра мюзиклов

Со слов пострадавшей, она была в бессознательном состоянии и произошедшего не помнит. С мужчиной школьница познакомилась в Сети.

28 мая, 18:37
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

49-летнего пожарного оперативники подозревают в развращении 14-летней дочери дирижёра мюзиклов. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как пояснил наш собеседник, Георгий Г. познакомился с девочкой-подростком в Сети. Личная встреча мужчины со школьницей произошла 17 мая. Именно тогда, находясь в своём автомобиле, Георгий совершил развратные действия по отношению к девочке. Был ли между пострадавшей и пожарным половой акт, установят с помощью экспертизы.

Между тем мать девочки обратилась в полицию с заявлением. Со слов самой школьницы, в момент произошедшего она находилась в бессознательном состоянии и ничего не помнит. Пострадавшая страдает депрессивным расстройством.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Он полностью отрицает произошедшее.

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Напомним, что в Санкт-Петербурге родители пятерых девочек-синхронисток из Аничкова дворца творчества обвинили их тренера в домогательствах. Жена спортсмена эту информацию отвергает и утверждает, что заявления ничем не подкреплены. У неё своя версия происходящего.

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Камеры сняли домогательства жителя КБР к двум девочкам на стадионе школы

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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