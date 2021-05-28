Милош Бикович влетел на штраф за катание на квадроцикле на Куршской косе. Видео © Instagram/bicovic

Сербского актёра Милоша Биковича, в феврале получившего российское гражданство, могут оштрафовать за катание на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

"Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актёру грозит штраф четыре тысячи рублей", — передаёт РИА "Новости" заявление представителя Куршской косы Ольги Большаковой.

Видеоролик, в котором Бикович разъезжает на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы, был опубликован самим актёром на его странице в "Инстаграме". Вероятнее всего, Милош не был в курсе, что это место является национальным парком, поэтому и подумать не мог, что публикация забавного селфи-видео сыграет против него.