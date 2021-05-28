Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Милош Бикович влетел на штраф за катание на квадроцикле на Куршской косе

Вероятнее всего, актёр не был в курсе, что это место является национальным парком, поэтому и подумать не мог, что выставленное в "Инстаграм" забавное селфи-видео сыграет против него.

28 мая, 18:10

Милош Бикович. Фото © Instagram/bicovic

Милош Бикович влетел на штраф за катание на квадроцикле на Куршской косе. Видео © Instagram/bicovic

Сербского актёра Милоша Биковича, в феврале получившего российское гражданство, могут оштрафовать за катание на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

"Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актёру грозит штраф четыре тысячи рублей", — передаёт РИА "Новости" заявление представителя Куршской косы Ольги Большаковой.

Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой

Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой

Видеоролик, в котором Бикович разъезжает на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы, был опубликован самим актёром на его странице в "Инстаграме". Вероятнее всего, Милош не был в курсе, что это место является национальным парком, поэтому и подумать не мог, что публикация забавного селфи-видео сыграет против него.

Ранее российским водителям напомнили о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей. Эксперт отметила, что незнание законов не освобождает от ответственности, и посоветовала обращать внимание на знаки и ограждения у природоохранных зон.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой

28 апреля, 21:46

Как выглядели актёры "Друзей" в первой и последней сериях и что с ними стало в финальном эпизоде

сегодня в 15:15

Добровинский в суде защитил Киркорова от пожилой фанатки, требовавшей с певца деньги за перенос концерта

сегодня в 11:14
Life

Белоруссия поставила Украине условия возвращения к свободной торговле

сегодня в 19:34

Аналитик назвал невыгодным прекращение полётов над Белоруссией

сегодня в 19:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1