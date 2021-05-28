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Дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор

Спасателям удалось остановить 249-метровую махину в 300 метрах от побережья.

28 мая, 17:57

Дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор. Видео © Twitter / ferozwala

В Стамбуле из-за аварии 249-метрового танкера Rava, который перевозит нефть, приостановлено движение судов через Босфор. Об этом сообщает Haberturk.

Как уточняет телеканал, танкер потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега к жилому кварталу Еникёй. Судну спасателей удалось остановить его в 300 метрах от побережья.

По данным портала Vessel finder, танкер Rava под флагом Хорватии следовал из Новороссийска в Картахену. Когда будет возобновлено движение судов по Босфору, не уточняется.

В Египте арестовали контейнеровоз Ever Given после блокировки Суэцкого канала

В Египте арестовали контейнеровоз Ever Given после блокировки Суэцкого канала

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given cел на мель, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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