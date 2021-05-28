Дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор. Видео © Twitter / ferozwala

В Стамбуле из-за аварии 249-метрового танкера Rava, который перевозит нефть, приостановлено движение судов через Босфор. Об этом сообщает Haberturk.

Как уточняет телеканал, танкер потерял ход и начал дрейфовать в сторону берега к жилому кварталу Еникёй. Судну спасателей удалось остановить его в 300 метрах от побережья.

По данным портала Vessel finder, танкер Rava под флагом Хорватии следовал из Новороссийска в Картахену. Когда будет возобновлено движение судов по Босфору, не уточняется.