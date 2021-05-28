В Киеве объяснили, почему Путин и Зеленский должны встретиться именно в Ватикане

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться в нейтральной стране, а идеальным местом в связи с этим выглядит Ватикан. Так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. А в Израиле, по его словам, организовать такую встречу сложно из-за обострения отношений между этой страной и Палестиной.

"Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и с другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", — отметил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".