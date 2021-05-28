В Киеве объяснили, почему Путин и Зеленский должны встретиться именно в Ватикане
Эту идею ранее озвучивал и сам президент Украины, но политологи считают, что это уловка — мол, такими предложениями украинский лидер желает полностью дискредитировать саму идею встречи глав двух государств.
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться в нейтральной стране, а идеальным местом в связи с этим выглядит Ватикан. Так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. А в Израиле, по его словам, организовать такую встречу сложно из-за обострения отношений между этой страной и Палестиной.
"Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и с другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", — отметил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее ту же идею озвучивал и сам Зеленский, но политологи считают, что это уловка — мол, такими предложениями украинский лидер желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Несколько дней назад лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Путиным, позже эту информацию подтвердили и в Кремле.
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