В Москве тренер-аферист соблазнял мужчин и женщин, а потом вытягивал из них миллионы рублей
29-летний фитнес-тренер и стриптизёр просил крупные суммы в долг то на операцию матери, то на новый бизнес-проект или ипотечный платёж. А когда выкачивать из "возлюбленных" было уже нечего, молодой человек исчезал.
В Москве тренер-аферист соблазнял мужчин и женщин, а потом вытягивал из них миллионы рублей. Видео © LIFE
Сразу несколько москвичей заявили, что стали жертвами любовника-афериста, который лишил их миллионов рублей. Как Лайфу рассказали пострадавшие, 29-летний фитнес-тренер и стриптизёр Алексей Исмайлов соблазнял мужчин и женщин, быстро втирался в доверие, а после просил деньги в долг.
Бывшая девушка Алексея рассказала, что познакомилась с ним в Карелии на свадьбе общих друзей. Спустя полгода переписок мужчина переехал к возлюбленной в Москву. В столице парень быстро устроился на работу в фитнес-клуб. Ссоры, по совам собеседницы, начались из-за того, что Алексей постоянно стал тянуть деньги из девушки, придумывая различные предлоги.
"Будучи влюблённой в него, я постоянно ему верила и давала деньги. Сначала всё началось с 500 тысяч рублей, предлоги были каждый раз разные. Где-то там я ему помогала перекрыть его кредит, где-то ему не хватало опять что-то выплатить", — отметила девушка.
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По словам собеседницы, вскоре она узнала, что Алексей, работая в стриптиз-клубе, занимается ещё и эскортом, причём не только с девушками. После этого известия дама решила разорвать отношения. По её словам, за некоторое время до этого у Алексея появился Lexus, оформленный на какого-то мужчину, ноутбук за 100 тысяч рублей и велосипед.
По словам бизнесмена Ивана Ирбиса, его знакомство с Алексеем произошло как раз в стриптиз-клубе. Он отметил, что их отношения развивались стремительно и буквально сразу после знакомства парень попросил у него в долг 600 тысяч рублей.
"600 тысяч ему нужны были якобы для спасения квартиры от ипотечного долга банку, а 300 тысяч ему понадобились на якобы операцию матери, у которой обнаружили опухоль в голове. Финальная точка наступила, когда он попросил у меня ещё 700 тысяч на закрытие его долгов. А когда я отказал ему, то он разорвал со мной отношения", — пояснил Иван.
Собеседник добавил, что в итоге Алексей не собирался возвращать долги, поэтому он взял с него расписку о необходимости вернуть 900 тысяч рублей, и их выплачивать мужчина не торопится. К слову, в это же время Алексей умудрился купить четырёхкомнатную квартиру в Петрозаводске.
Сам Алексей называет заявления своих "бывших" клеветой и оговором и утверждает, что всё, что брал, якобы уже вернул. Как рассказал юрист Андрей Мишонов, чтобы усыпить бдительность, мошенники зачастую пишут расписки, зная, что деньги возвращать не собираются.
"Потерпевшим необходимо коллективно написать заявление о привлечении мошенника к уголовной ответственности с просьбой провести проверку в правоохранительные органы. Если речь идёт о крупных суммах и о множестве потерпевших, то речь может идти о лишении свободы до десяти лет", — рассказал адвокат Лайфу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье участковый "отжимал" у пенсионеров квартиры, подсовывая им невест. Те, в свою очередь, спаивали стариков и переписывали недвижимость на себя. Из трёх подозреваемых признательные показания не дала одна сообщница полицейского. По нашим данным, ранее её уже привлекали к ответственности за мошенничество.
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